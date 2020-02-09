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  • Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб
09 лютого 2020, неділя, 08:55 7
Світ 2020-02-09T09:30:01+02:00
Українські Новини
Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб

Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Загальна кількість інфікованих новим коронавірусом в Китаї досягла 37,1 тис., померли 811 осіб. Про це повідомляє Reuters.

За останні два тижні багато з китайських міст майже перетворилися на міста-примари, оскільки правителі Комуністичної партії скасували рейси, закрили фабрики і школи.

Навіть у понеділок багато службовці будуть продовжувати працювати з дому.

За даними Національної комісії охорони здоров'я, кількість нових смертей в суботу досягла нового рекордного рівня, в результаті чого загальна кількість померлих перевищила 774 людини, померлих від ГРВІ або важкого гострого респіраторного синдрому.

За даними комісії, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Китаї склала 37 198 випадків.

Джозеф Айзенберг, професор епідеміології в Школі громадського здоров'я Мічиганського університету, сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи досягла епідемія свого піку.


"Навіть якщо кількість зареєстрованих випадків може досягати піку, ми не знаємо, що відбувається з незареєстрованими випадками", - сказав він. "Це особливо актуально в деяких сільських районах".

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Раніше у Китаї у немовляти через добу після народження виявили коронавірус.

Тим часом перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну.

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