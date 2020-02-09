Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб

Загальна кількість інфікованих новим коронавірусом в Китаї досягла 37,1 тис., померли 811 осіб. Про це повідомляє Reuters. За останні два тижні багато з китайських міст майже перетворилися на міста-примари, оскільки правителі Комуністичної партії скасували рейси, закрили фабрики і школи. Навіть у понеділок багато службовці будуть продовжувати працювати з дому. За даними Національної комісії охорони здоров'я, кількість нових смертей в суботу досягла нового рекордного рівня, в результаті чого загальна кількість померлих перевищила 774 людини, померлих від ГРВІ або важкого гострого респіраторного синдрому. За даними комісії, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Китаї склала 37 198 випадків. Джозеф Айзенберг, професор епідеміології в Школі громадського здоров'я Мічиганського університету, сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи досягла епідемія свого піку."Навіть якщо кількість зареєстрованих випадків може досягати піку, ми не знаємо, що відбувається з незареєстрованими випадками", - сказав він. "Це особливо актуально в деяких сільських районах".Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу. Раніше у Китаї у немовляти через добу після народження виявили коронавірус. Тим часом перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну.