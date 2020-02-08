Нацотбор Евровидения-2020: как проголосовать за понравившегося участника

Сегодня, 8 февраля, в Украине состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, за которым украинцы смогут следить как по телевизору, так и онлайн. Также Українські Новини расскажут, как проголосовать за понравившегося участника отбора.

Сегодня за победу будут соревноваться 8 участников, трое из которых попадут в финал (состоится 22 февраля).

После того, как все участники представят свои музыкальные композиции, ведущий объявит старт открытия линий для голосования.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, нужно отправить смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковый номер выступления.

Однако стоит помнить, что отдать голос за любимого участника с одного номера телефона можно только один раз.

После завершения голосования, баллы зрителей и жюри суммируются. Три участника Национального отбора на Евровидение, которые наберут наибольшее количество баллов, автоматически проходят в финал. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то в финал пройдет тот, у кого больше балл от зрителей.

Как сообщали Українські Новини, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

Также букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020. А организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.