подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 10:30 27
Жизнь 2020-02-08T10:32:51+02:00
Українські Новини
Нацотбор Евровидения-2020: где смотреть

Нацотбор Евровидения-2020: где смотреть

Анна Рудык
Евровидение, Евровидение-2020, Jerry Heil, Нацотбор Евровидения
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

Сегодня вечером, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, которое в этом году пройдет в Нидерландах. Українські Новини расскажут о том, где смотреть конкурс.

Так, транслировать Национальный отбор на Евровидение будут телеканалы СТБ и UA:Перший. 

Также трансляцию Национального отбора можно будет посмотреть на онлайн-сервисах таких как Divan TV, MEGOGO, oll.tv.

Напомним, что в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение выступят восемь участников в следующем порядке:

  • [О], 
  • Jerry Heil, 
  • Катя Chilly, 
  • KRUTЬ, 
  • Go-A, 
  • CLOUDLESS, 
  • GIO  
  • Assol.

В состав жюри нацотбора на Евровидение в этом году вошли Андрей Данилко, Виталий Дроздов и Тина Кароль.

Как сообщали Українські Новини, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

Ранее букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020. А организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.

Больше новостей о: Евровидение Евровидение-2020 Jerry Heil Нацотбор Евровидения

Сегодня первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение...
Завтра состоится первый полуфинал Нацотбора на "Ев...
Новый год 2020: украинские музыканты представили н...
Стали известны имена полуфиналистов Национального ...
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Новости
Задержание депутата на взятке. Фото: прокуратура
В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке 11:20
Арахамия прокомментировал обыски на "1+1", заступившись за журналистов 10:55
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника 10:05
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Количество погибших от коронавируса увеличилось до 724 09:15
Аномальные морозы наступают: украинцев предупредили об ухудшении погоды 08:50
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясет как от Паркинсона, а русские требуют алкоголь, - СМИ 16:46
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Аномальные морозы наступают: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok