Нацотбор Евровидения-2020: где смотреть

Сегодня вечером, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, которое в этом году пройдет в Нидерландах. Українські Новини расскажут о том, где смотреть конкурс.

Так, транслировать Национальный отбор на Евровидение будут телеканалы СТБ и UA:Перший.

Также трансляцию Национального отбора можно будет посмотреть на онлайн-сервисах таких как Divan TV, MEGOGO, oll.tv.

Напомним, что в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение выступят восемь участников в следующем порядке:

[О],

Jerry Heil,

Катя Chilly,

KRUTЬ,

Go-A,

CLOUDLESS,

GIO

Assol.

В состав жюри нацотбора на Евровидение в этом году вошли Андрей Данилко, Виталий Дроздов и Тина Кароль.

Как сообщали Українські Новини, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

Ранее букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020. А организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.