Букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020

В то время, как еще не все страны определили участников, которые поедут в Роттердам (Нидерланды) на Евровидение-2020, букмекеры делают первые прогнозы о том, кто победит в этом году. Несмотря на то, что Италия еще не представила своего конкурсанта, именно она находится на первом месте. Украина же входит в десятку. Об этом сообщает Еurovisionworld.

Исходя из первых прогнозов букмекеров, в тройку лидеров вышли Италия, Россия и Швеция.

Дальше места распределились таким образом:

На четвертом месте Норвегия;

На пятом месте Дания;

На шестом месте Нидерланды;

На седьмом месте Австралия;

На восьмом месте Бельгия;

На девятом месте Чехия;

На десятом месте Украина.

Десятка лидеров на Евровидение-2020 по прогнозам букмекеров. Скриншот: eurovisionworld

Как сообщали Українські Новини, стали известны имена 16 конкурсантов Национального отбора, прямые эфиры которого стартуют уже 8 февраля. 22 февраля пройдет финал отбора, где вся Украина узнает имя того, кто будет представлять страну в Роттердаме.

Ранее организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.