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24 января 2020, пятница, 17:56 32
Шоу-бизнес 2020-01-24T18:24:40+02:00
Українські Новини
Букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020

Букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020

Елена Новикова
Прогноз букмекеров, Италия, Украина, Букмекеры, Евровидение, Евровидение-2020
Евровидение. Фото: eurovision.tv
Евровидение. Фото: eurovision.tv

В то время, как еще не все страны определили участников, которые поедут в Роттердам (Нидерланды) на Евровидение-2020, букмекеры делают первые прогнозы о том, кто победит в этом году. Несмотря на то, что Италия еще не представила своего конкурсанта, именно она находится на первом месте. Украина же входит в десятку. Об этом сообщает Еurovisionworld.

Исходя из первых прогнозов букмекеров, в тройку лидеров вышли Италия, Россия и Швеция.

Дальше места распределились таким образом:

  • На четвертом месте Норвегия;
  • На пятом месте Дания;
  • На шестом месте Нидерланды;
  • На седьмом месте Австралия;
  • На восьмом месте Бельгия;
  • На девятом месте Чехия;
  • На десятом месте Украина.

Десятка лидеров на Евровидение-2020 по прогнозам букмекеров. Скриншот: eurovisionworldДесятка лидеров на Евровидение-2020 по прогнозам букмекеров. Скриншот: eurovisionworld

Как сообщали Українські Новини, стали известны имена 16 конкурсантов Национального отбора, прямые эфиры которого стартуют уже 8 февраля. 22 февраля пройдет финал отбора, где вся Украина узнает имя того, кто будет представлять страну в Роттердаме.

Ранее организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.

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