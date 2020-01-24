Букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020

В то время, как еще не все страны определили участников, которые поедут в Роттердам (Нидерланды) на Евровидение-2020, букмекеры делают первые прогнозы о том, кто победит в этом году. Несмотря на то, что Италия еще не представила своего конкурсанта, именно она находится на первом месте. Украина же входит в десятку. Об этом сообщает Еurovisionworld. Исходя из первых прогнозов букмекеров, в тройку лидеров вышли Италия, Россия и Швеция. Дальше места распределились таким образом: На четвертом месте Норвегия; На пятом месте Дания; На шестом месте Нидерланды; На седьмом месте Австралия; На восьмом месте Бельгия; На девятом месте Чехия; На десятом месте Украина. Десятка лидеров на Евровидение-2020 по прогнозам букмекеров. Скриншот: eurovisionworld Как сообщали Українські Новини, стали известны имена 16 конкурсантов Национального отбора, прямые эфиры которого стартуют уже 8 февраля. 22 февраля пройдет финал отбора, где вся Украина узнает имя того, кто будет представлять страну в Роттердаме. Ранее организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.