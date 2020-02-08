Нацвідбір Євробачення-2020: як проголосувати за учасників

Сьогодні, 8 лютого, в Україні відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020, за яким українці зможуть стежити як по телевізору, так і онлайн. Також Українські Новини розкажуть, як проголосувати за вподобаного учасника відбору.

Сьогодні за перемогу змагатимуться 8 учасників, троє з яких потраплять у фінал (відбудеться 22 лютого).

Після того, як всі учасники представлять свої музичні композиції, ведучий оголосить старт відкриття ліній для голосування.

Щоб віддати свій голос за вподобаного учасника, потрібно відправити смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення складає 0, 94 грн). Код учасника – це його порядковий номер виступу.

Однак варто пам'ятати, що віддати голос за улюбленого учасника з одного номера телефону можна тільки один раз.

Після завершення голосування, бали глядачів і журі підсумовуються. Три учасники Національного відбору на Євробачення, які наберуть найбільшу кількість балів, автоматично проходять у фінал. Якщо два учасники матимуть однакову кількість балів, то у фінал пройде той, у кого більший бал від глядачів.

Як повідомляли Українські Новини, шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.

Також букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020. А організатори Євробачення-2020 розповіли про те, що перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а фінал - 16 травня.