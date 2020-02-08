Сегодня первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020"

Сегодня, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Об этом говорится в сообщении "Евровидения" в Facebook.



Порядок выступления участников:



Первый полуфинал (8 февраля)

Группа [О] JERRY HEIL Katya Chilly KRUTЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol

Прямые эфиры Национального отбора 2020 состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).



Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.

В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.



Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.



Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.



Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.



