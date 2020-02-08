Нацвідбір Євробачення-2020: де дивитися

Сьогодні ввечері, 8 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020, яке цього року пройде в Нідерландах. Українські Новини розкажуть про те, де дивитися конкурс.

Так, транслювати Національний відбір на Євробачення будуть телеканали СТБ та UA:Перший.

Також трансляцію Національного відбору можна буде подивитися онлайн-сервісах таких як Divan TV, MEGOGO, oll.tv.

Нагадаємо, що в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення виступлять вісім учасників в такому порядку:

[О],

Jerry Heil,

Катя Chilly,

KRUTЬ,

Go-A,

CLOUDLESS,

GIO

Assol.

До складу журі нацвідбору на Євробачення цього року увійшли Андрій Данилко, Віталій Дроздов і Тіна Кароль.

Як повідомляли Українські Новини, шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.

Раніше букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020. А організатори Євробачення-2020 розповіли про те, що перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а фінал - 16 травня.