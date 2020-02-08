підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 лютого 2020, субота, 10:30 4
Життя 2020-02-08T10:38:50+02:00
Українські Новини
Нацвідбір Євробачення-2020: де дивитися

Нацвідбір Євробачення-2020: де дивитися

Анна Рудык
Євробачення, Євробачення-2020, Jerry Heil, Нацвідбір Євробачення
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

Сьогодні ввечері, 8 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020, яке цього року пройде в Нідерландах. Українські Новини розкажуть про те, де дивитися конкурс.

Так, транслювати Національний відбір на Євробачення будуть телеканали СТБ та UA:Перший.

Також трансляцію Національного відбору можна буде подивитися онлайн-сервісах таких як Divan TV, MEGOGO, oll.tv.

Нагадаємо, що в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення виступлять вісім учасників в такому порядку:

  • [О],
  • Jerry Heil,
  • Катя Chilly,
  • KRUTЬ,
  • Go-A,
  • CLOUDLESS,
  • GIO
  • Assol.

До складу журі нацвідбору на Євробачення цього року увійшли Андрій Данилко, Віталій Дроздов і Тіна Кароль.

Як повідомляли Українські Новини, шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.

Раніше букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020. А організатори Євробачення-2020 розповіли про те, що перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а фінал - 16 травня.

Більше новин про: Євробачення Євробачення-2020 Jerry Heil Нацвідбір Євробачення

Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Арахамія прокоментував обшуки на "1+1", заступившись за журналістів 10:55
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
Авіакатастрофа Boeing-737: канадські юристи хочуть домогтися понад $1 млрд компенсації 08:00
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
Стало відомо скільки сплачують до держбюджету норкові ферми 13:40
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в переписі населення 21:08
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
більше новин
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok