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08 лютого 2020, субота, 10:05 13
Верховна Рада і партії 2020-02-08T10:10:05+02:00
Українські Новини
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника

У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника

Анна Рудык
НАБУ, Верховна Рада, Звільнення з посади, Артем Ситник
Артем Ситник
Артем Ситник

У Верховну Раду був внесений проект постанови №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника, якого Аваков назвав "ідіотом" і звинуватив у пияцтві. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що даний проект був зареєструваний у Раді вчора, 7 лютого.

Тексту постанови на даний момент на сайті парламенту немає. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Також до проекту проектом прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.

Раніше депутат заявляв, що за звільнення Ситника з НАБУ зібрано 140 підписів.

Також Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

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