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07 февраля 2020, пятница, 18:33 1324
Внешняя политика 2020-02-07T19:15:23+02:00
Українські Новини
В США блокировали поставку вооружений для Украины на $30 млн, – СМИ

В США блокировали поставку вооружений для Украины на $30 млн, – СМИ

Елизавета Кесельман
США, Оружие, поставка оружия, Джо Байден, Виктор Шокин, Украина и США
Оружие, патроны. Фото: pixabay.com
Оружие, патроны. Фото: pixabay.com

Власти США заблокировали  шесть коммерческих сделок о поставке оружия и боеприпасов для Украины  несмотря на то, что авансы были выплачены. Об этом сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на четыре своих источника. 

Согласно информации ведомства, договора между государствами были заключены на сумму около $30 млн. Согласно законам, лицензирование в Государственном департаменте занимает до двух месяцев.

Однако в течение данного периода, 5 договоров были заморожены на год, еще один – на более долгий период.

Кроме того, сообщается, что Киев намерен требовать возврата денег, о чем сообщил ведомтсву один из американских чиновников, предпочитающий оставаться инкогнито. Он заявил, что украинцам, возможно, следует поискать продавца в другом месте.

Наиболее важный из шести контрактов тот, который касается закупки боеприпасов, отмечает издание. После начала войны с Россией единственный украинский патронный завод оказался на оккупированной территории, а серия диверсий уничтожила значительные запасы боеприпасов на арсеналах в Харьковской, Винницкой и Черниговской областях.

Мнения о возможных причинах заморозки поставок у источников вдомства разошлись. Не исключается, что есть связь с требованиями людей из окружения президента, чтобы Украина начала расследование деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, что запустило механизм импичмента Трампа. Однако издание выдвигает и другую версию.

Так, одну из них называют опасения Белого дома относительно возможной продажи стратегического предприятия "Мотор Січ" китайским инвесторам.  Другой собеседник Buzzfeed предположил, что на позицию Госдепа повлиял коррупционный скандал в украинском концерне "Укроборонпром".

Как сообщали Українські Новини, Виктор Шокин заявил, что у него нет никаких врагов, кроме Джо Байдена. 

Также ГБР отказалось от расследования дела Байдена и Шокина. 

 

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