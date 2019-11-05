Частный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - СМИ

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа и частный подрядчик по вопросам безопасности Эрик Принс ведет переговоры о приобретении компании "Мотор Сич". Об этом сообщает Wall Street Journal.

Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

В конце сентября временный поверенный в делах США в Украине Ульям Тейлор и советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер посетили завод, который находится в Запорожье.

Также WSJ со ссылкой на данные ДПС Украины сообщает, что с 2014 года основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс приезжал в Украину как минимум девять раз. Подрядчик выразил заинтересованность в покупке предприятия, если компания останется зарегистрированной в Украине и он получит список клиентов "Мотор Сичи".

Эрик Принс – американский бизнесмен, основатель государственной службы безопасности Blackwater, ныне известной как Academi. В настоящее время Принс возглавляет частную инвестиционную компанию Frontier Group.

Напомним, компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК "Укроборонпром" подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия "Мотор Сич" должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.