подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 21:36 15
Америка 2019-11-05T21:37:05+02:00
Українські Новини
Частный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - СМИ

Частный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - СМИ

США, Мотор Сич, Эрик Принс, Дональд Трамп
Мотор Сич. Фото: avianews.com
Мотор Сич. Фото: avianews.com

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа и частный подрядчик по вопросам безопасности Эрик Принс ведет переговоры о приобретении компании "Мотор Сич". Об этом сообщает Wall Street Journal.

Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

В конце сентября временный поверенный в делах США в Украине Ульям Тейлор и советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер посетили завод, который находится в Запорожье.

Также WSJ со ссылкой на данные ДПС Украины сообщает, что с 2014 года основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс приезжал в Украину как минимум девять раз. Подрядчик выразил заинтересованность в покупке предприятия, если компания останется зарегистрированной в Украине и он получит список клиентов "Мотор Сичи".

Эрик Принс – американский бизнесмен, основатель государственной службы безопасности Blackwater, ныне известной как Academi. В настоящее время Принс возглавляет частную инвестиционную компанию Frontier Group.

Напомним, компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК "Укроборонпром" подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия "Мотор Сич" должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.

Больше новостей о: США Мотор Сич Эрик Принс Дональд Трамп

Архив
Новости
В Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы 22:04
Сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного должен заработать до конца года 22:00
При перевозке детей без специальных кресел будут штрафовать водителей 21:51
Частный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - СМИ 21:36
Украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году 21:10
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
При Зеленском схемы в энергетике никуда не делись, – Землянский 09:59
Порошенко опять не явился на допрос в ГБР 11:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok