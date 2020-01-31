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31 января 2020, пятница, 17:47 11
Силовые структуры 2020-01-31T17:51:19+02:00
Українські Новини
ГБР не хочет расследовать дело на Байдена

ГБР не хочет расследовать дело на Байдена

Елизавета Кесельман
Джо Байден, Виктор Шокин, ГБР, Дело Байдена и Шокина
Джо Байден и Виктор Шокин Фото: Новое Время
Джо Байден и Виктор Шокин Фото: Новое Время

Государственное бюро расследований (ГБР) не будет расследовать заявление бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Это не (наша) подследственность", - сказал высокопоставленный собеседник.

По его словам, это дело подследственно Национальной полиции.

При этом источник не стал комментировать детали, в том числе и то, передано ли заявление Шокина в Нацполицию.

Ранее Шокин обратился в ГБР с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена для выделения 250 млн долларов финансовой поддержки Украины на усиление безопасности и для встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

 

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