Государственное бюро расследований (ГБР) не будет расследовать заявление бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Это не (наша) подследственность", - сказал высокопоставленный собеседник.

По его словам, это дело подследственно Национальной полиции.

При этом источник не стал комментировать детали, в том числе и то, передано ли заявление Шокина в Нацполицию.

Ранее Шокин обратился в ГБР с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена для выделения 250 млн долларов финансовой поддержки Украины на усиление безопасности и для встречи с Президентом США Дональдом Трампом.