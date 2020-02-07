Суд обязал ГБР расследовать вмешательство Байдена в деятельность Шокина

Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом Шокин сообщил в интервью Українським Новинам.

"Мы подали заявление (в ГБР) 28-го января, сегодня 6-е февраля (интервью записывалось вчера, - ред.) и по сей день вот такая ситуация. Суд обязал ГБР внести материалы в ЕРДР, а они, как оказалось, уже в полиции. Кто-то, каким-то образом, почему-то, мне это непонятно, делает все эти пробуксовки относительно моих заявлений. Не знаю, почему это делается. Но надеюсь, что МВД, когда получит мое заявление в отношении Байдена, внесет его в ЕРДР, потому, что суд обязал это сделать. А в этом заявлении я указал, что Байден совершил преступления как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин надеется, что полиция, как в случае с возможной слежкой за послом США Мари Йованович, оперативно внесет данные в ЕРДР и привлечет к расследованию соответствующие службы США.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что стал разменной монетой в отношениях между бывшим Президентом Петром Порошенко и руководством США.

До этого посольство США в Украине отказалось продлить Виктору Шокину визу.