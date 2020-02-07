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07 февраля 2020, пятница, 18:00 22
Общество 2020-02-07T18:00:09+02:00
Українські Новини
Грипп атакует: в Херсоне продлили карантин во всех школах

Грипп атакует: в Херсоне продлили карантин во всех школах

Анна Рудык
Грипп, заболеваемость гриппом, ОРВИ, Карантин в школах
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

После того, как в начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек, Херсон продлил карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, передают Українськi Новини.

По состоянию на 7 февраля около 19% школьников Херсона находятся на лечении.

Ранее горсовет планировал возобновить обучение в школах с 10 февраля.

Карантин в школах Херсона введен с 4 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, Одесса продлила карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Ранее Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа и ОРВИ среди учеников.

Также в Минздраве посоветовали, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ. 

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