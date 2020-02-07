Грипп атакует: в Херсоне продлили карантин во всех школах

После того, как в начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек, Херсон продлил карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, передают Українськi Новини. По состоянию на 7 февраля около 19% школьников Херсона находятся на лечении. Ранее горсовет планировал возобновить обучение в школах с 10 февраля. Карантин в школах Херсона введен с 4 февраля. Как сообщали Українськi Новини, Одесса продлила карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Ранее Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа и ОРВИ среди учеников. Также в Минздраве посоветовали, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ.