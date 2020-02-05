Что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ: советы Минздрава

Количество людей, которые заразились китайским коронавирусом, растет с каждым днем. Врачи постоянно напоминают о рекомендациях для населения при наличии симптомов острого вирусного заболевания или при посещении города Ухань в Китае. О том, что необходимо делать при первых симпомах заболевания, сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Сообщается, что посещение города Ухань на протяжении последних 14 дней, а также повышенная температура тела, затрудненное дыхание и кашель являются поводом для того, чтобы обратиться к доктору. Если состояние резко ухудшилось, то следует вызвать скорую. Также необходимо сообщить доктору о посещении Китая.

Если же город Ухань не посещали, но присутствуют симптомы острого вирусного заболевания, то необходимо наблюдать за состоянием здоровья. Если самочувствие ухудшится, то следует обратиться к врачу.

Также ВОЗ и Минздрав рекомендуют:

дезинфицировать поверхности, с которыми контактировали люди с признаками заболевания;

по возможности избегать людных мест и контакта с больными людьми;

надевать защитную маску;

прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя, когда кашляете и чихаете;

мыть руки.

Рекомендации врачей. Инфографика: Центр громадського здоров'я України

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун рассказала о том, как избежать гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Также обнародована статистика распространения китайского коронавируса по миру.