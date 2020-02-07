Одесса продлила карантин во всех школах еще на 10 дней

В то время как от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев, Одесса продлила карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українськi Новини.

Руководством учебных учреждений разработан план мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся в период карантина.

На сайтах департамента образования и науки горсовета, а также учебных учреждений размещены онлайн-уроки по предметам для учащихся 2-11 классов.

Кроме того, учителя практикуют работу с учащимися через соцсети, собственные блоги, консультируют в телефонном режиме.

Ранее горсовет планировал возобновить обучение в школах с 12 февраля.

Карантин в школах Одессы введен с 28 января.

Как сообщали Українськi Новини, Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа и ОРВИ среди учеников.



Ранее в Минздраве посоветовали, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ.