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07 февраля 2020, пятница, 16:23 43
Общество 2020-02-07T16:24:29+02:00
Українські Новини
Одесса продлила карантин во всех школах еще на 10 дней

Одесса продлила карантин во всех школах еще на 10 дней

Валерия Драгомирова
Школы, Грипп, ОРВИ, Карантин в школах, Одесса
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

В то время как от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев, Одесса продлила карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українськi Новини.

Руководством учебных учреждений разработан план мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся в период карантина.

На сайтах департамента образования и науки горсовета, а также учебных учреждений размещены онлайн-уроки по предметам для учащихся 2-11 классов.

Кроме того, учителя практикуют работу с учащимися через соцсети, собственные блоги, консультируют в телефонном режиме.

Ранее горсовет планировал возобновить обучение в школах с 12 февраля.

Карантин в школах Одессы введен с 28 января.

Как сообщали Українськi Новини, Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа и ОРВИ среди учеников.


Ранее в Минздраве посоветовали, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ. 

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