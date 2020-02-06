В начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек

В то время, как в Украине школы массово закрывают на карантин, 15 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Отмечается, что с начала эпидемиологического сезона с симптомами острой респираторной вирусной инфекции было госпитализировано 84 846 человек, из которых 77,6% - дети. "В течение 5-й недели (текущего года) ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% - дети", - отмечается в сообщении. В прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаев смерти вследствие осложнений гриппа, из них - 12 детей до 17 лет. Как сообщали Українськi Новини, в конце января в Запорожской области умерла женщина, у которой клинически был диагностирован грипп и пневмония. Тем временем Ивано-Франковская область приостановила занятия в 17 школах из-за гриппа и ОРВИ. А в Закарпатской области в разы превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.