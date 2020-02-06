подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 17:18 27
Общество 2020-02-06T17:18:57+02:00
Українські Новини
В начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек

В начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек

Анна Рудык
смерть от гриппа, Грипп
Температура. Фото: 6264.com.ua
Температура. Фото: 6264.com.ua

В то время, как в Украине школы массово закрывают на карантин, 15 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с начала эпидемиологического сезона с симптомами острой респираторной вирусной инфекции было госпитализировано 84 846 человек, из которых 77,6% - дети.

"В течение 5-й недели (текущего года) ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% - дети", - отмечается в сообщении.

В прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаев смерти вследствие осложнений гриппа, из них - 12 детей до 17 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в конце января в Запорожской области умерла женщина, у которой клинически был диагностирован грипп и пневмония

Тем временем Ивано-Франковская область приостановила занятия в 17 школах из-за гриппа и ОРВИ.

А в Закарпатской области в разы превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Больше новостей о: смерть от гриппа Грипп

Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
В Украине запустили электронные техпаспорта и права
Новости
Украина выделила 500 млн гривен "Укрпочте" на доставку пенсий в 2019 17:27
В ВСУ создали Командование медицинских сил 17:18
В начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс. человек 17:18
Суд отпустил на поруки депутатов экс-главного архитектора Киева Целовальника 16:55
Из Офиса Президента снова официально уволился скандально известный Максим Кречетов 16:52 Документ
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok