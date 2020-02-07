Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах

Після того, як в початку лютого ГРВІ захворіли більше 260 тис. осіб Херсон продовжив карантин в усіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів. Про це повідомила прес-служба Херсонської міської ради, передають Українські Новини. За станом на 7 лютого близько 19% школярів Херсона знаходяться на лікуванні. Раніше міськрада планувала відновити навчання у школах з 10 лютого. Карантин у школах Херсона введений з 4 лютого. Як повідомляли Українські Новини, Одеса продовжила карантин у всіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів. Раніше Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл 114 окремих класів через грип та ГРВІ серед учнів. Раніше у МОЗ порадили, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.