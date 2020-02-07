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07 лютого 2020, пʼятниця, 18:00 15
Суспільство 2020-02-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах

Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах

Анна Рудык
Грип, захворюваність на грип, Карантин, Карантин в школах
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

Після того, як в початку лютого ГРВІ захворіли більше 260 тис. осіб Херсон продовжив карантин в усіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів.

Про це повідомила прес-служба Херсонської міської ради, передають Українські Новини.

За станом на 7 лютого близько 19% школярів Херсона знаходяться на лікуванні.

Раніше міськрада планувала відновити навчання у школах з 10 лютого.

Карантин у школах Херсона введений з 4 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса продовжила карантин у всіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів.

Раніше Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл 114 окремих класів через грип та ГРВІ серед учнів.

Раніше у МОЗ порадили, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.

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