Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах

Про це повідомила прес-служба Херсонської міської ради, передають Українські Новини.

За станом на 7 лютого близько 19% школярів Херсона знаходяться на лікуванні.

Раніше міськрада планувала відновити навчання у школах з 10 лютого.

Карантин у школах Херсона введений з 4 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса продовжила карантин у всіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів.

Раніше Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл 114 окремих класів через грип та ГРВІ серед учнів.

Раніше у МОЗ порадили, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.