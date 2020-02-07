Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 классов из-за гриппа и ОРВИ

В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, во многих областях Украины продолжают закрывать школы на карантин. Так, 6 февраля в Одессе закрыли 505 школ и 227 детских садов. В пятницу, 7 февраля, в Днепропетровской области на карантин закрыли 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа среди учеников. Об этом сообщила журналистам заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Днепропетровского областного лабораторного центра Елена Кузьменко, передают Українські Новини.

Эпидпорог по области превышен в 1,5 раза, заболеваемость на 83% выше показателя аналогического периода прошлого года.

Образовательный процесс приостановили для 249 тыс. школьников.

Полностью учеба приостановлена в школах Днипра, Кривого Рога, Никополя, Новомосковска, Павлограда, Первомайска, Покрова и Терновки.

Предварительно карантин продлится до 17 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа в Украине умерли 15 украинцев.

Также с 6 февраля в Николаеве закрыли все школы на карантин.