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07 февраля 2020, пятница, 16:13 19
Общество 2020-02-07T16:13:29+02:00
Українські Новини
Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 классов из-за гриппа и ОРВИ

Днепропетровская область закрыла на карантин 556 школ и 114 классов из-за гриппа и ОРВИ

Елизавета Кесельман
Днипро, Школа, Карантин, ОРВИ, Грипп, Закрытие школ на карантин
Школа.Классный кабинет
Школа.Классный кабинет

В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, во многих областях Украины продолжают закрывать школы на карантин. Так, 6 февраля в Одессе закрыли 505 школ и 227 детских садов. В пятницу, 7 февраля, в Днепропетровской области на карантин закрыли 556 школ и 114 отдельных классов из-за гриппа среди учеников. Об этом сообщила журналистам заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Днепропетровского областного лабораторного центра Елена Кузьменко, передают Українські Новини.

Эпидпорог по области превышен в 1,5 раза, заболеваемость на 83% выше показателя аналогического периода прошлого года.

Образовательный процесс приостановили для 249 тыс. школьников.

Полностью учеба приостановлена в школах Днипра, Кривого Рога, Никополя, Новомосковска, Павлограда, Первомайска, Покрова и Терновки.

Предварительно карантин продлится до 17 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа в Украине умерли 15 украинцев.

Также с 6 февраля в Николаеве закрыли все школы на карантин. 

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