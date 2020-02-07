ГБР подозревает выдворивших Саакашвили в Польшу пограничников в превышении полномочий

Государственное бюро расследований сообщило бывшими руководителям подразделений Государственной пограничной службы, организовавшим выдворение бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года, о подозрении в превышении служебных полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в г. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, они подозреваются по ч.2 ст.365 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что бывший руководитель департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы и отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы организовали незаконное задержание Саакашвили и его выдворение в Польшу.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года Верховный Суд признал законным выдворение Саакашвили.

В октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

После этого Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура допросили Саакашвили по этому делу.