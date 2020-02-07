Тищенко снимал видео о том, что работа в Раде кипит и забыл проголосовать

Николай Тищенко так увлеченно снимал сторис в Instagram, что забыл проголосовать за законопроект. Видео опубликовал 24 канал в YouTube.

При этом Тищенко рассказывает подписчикам о том, что что он с коллегами активно работает и "работа кипит".

"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. Не буду показывать пальцами, кое-кто против того, чтобы все было по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В общем, работа кипит", - говорит Тищенко в своем видео.

В этот момент нардеп снимал на видео момент, когда лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Верховной Рады, а президиум парламента заблокировали депутаты от Батькивщины и Оппозиционной платформы - За життя.

Напомним, что угодно, лишь бы не работать: Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде.

Ранее Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной.

Напомним, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".