подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 20:54 39
Верховная Рада и партии 2019-11-15T20:58:49+02:00
Українські Новини
Что угодно, лишь бы не работать: Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде

Что угодно, лишь бы не работать: Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде

Верховная Рада, Депутаты, Фотограф, Партия
Тищенко. Фото: Facebook/Yan Dobronosov
Тищенко. Фото: Facebook/Yan Dobronosov

Депутаты в Раде готовы заниматься всем чем угодно. Так, Илья Кива явился на заседание Рады в маске Джокера, а народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко пришел в ложу прессы и попробовал себя в роли фотографа.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook выложила Татьяна Бондаренко.

Народный депутат фотографировал своих коллег и махал им из ложи прессы. Бондаренко также сообщила, что он сам пришел к журналистам в ложу и процесс съемки ему понравился.

В сети пользователи не оставили без внимания выходку народного депутата.

"За Кивою следит?", "Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Это он телефоны проституток снимает...", "Следит за перепиской Яременко", "Главное, чтобы лучше чем депутатство", "Тю, может он внештатник в Сельских Вестях", – пишут пользователи в социальной сети.

Как сообщали Українські Новини, ранее Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной.

Напомним, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".

 
Больше новостей о: Верховная Рада Депутаты Фотограф Партия "Слуга народа" Николай Тищенко

Архив
Новости
Гибель военных в Балаклее начало расследовать ГБР 21:16
Бахматюк отвергает претензии Нацбанка в 29,3 млрд гривен долга перед государством 21:06
Что угодно, лишь бы не работать: Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде 20:54
В Офисе президента опубликовали содержание разговора Макрона и Зеленского 20:50
Трамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей Барановский
Водитель трамвая на скорости протаранила аварийку в Одессе 20:35
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok