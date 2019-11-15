Что угодно, лишь бы не работать: Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде

Депутаты в Раде готовы заниматься всем чем угодно. Так, Илья Кива явился на заседание Рады в маске Джокера, а народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко пришел в ложу прессы и попробовал себя в роли фотографа.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook выложила Татьяна Бондаренко.

Народный депутат фотографировал своих коллег и махал им из ложи прессы. Бондаренко также сообщила, что он сам пришел к журналистам в ложу и процесс съемки ему понравился.

В сети пользователи не оставили без внимания выходку народного депутата.

"За Кивою следит?", "Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Это он телефоны проституток снимает...", "Следит за перепиской Яременко", "Главное, чтобы лучше чем депутатство", "Тю, может он внештатник в Сельских Вестях", – пишут пользователи в социальной сети.

Как сообщали Українські Новини, ранее Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной.

Напомним, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".