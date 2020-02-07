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07 лютого 2020, пʼятниця, 15:00 11
Верховна Рада і партії 2020-02-07T17:00:04+02:00
Українські Новини
Тищенко знімав відео про те, що робота в Раді кипить і забув проголосувати

Тищенко знімав відео про те, що робота в Раді кипить і забув проголосувати

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Ринок землі, Голосування, Микола Тищенко

Микола Тищенко так захоплено знімав сторіс в Instagram, що забув проголосувати за законопроект. Відео опублікував 24 канал в YouTube.

При цьому Тищенко розповідає читачам про те, що він з колегами активно працює і "робота кипить".

"Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями, дехто проти того, щоб все було по закону. Сьогодні дуже багато журналістів, дуже багато глядачів. Загалом, робота кипить", - говорить Тищенко у своєму відео.

В цей момент нардеп знімав на відео момент, коли лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Верховної Ради, а президію парламенту заблокували депутати від Батьківщини і Опозиційної платформи - За життя.

 

Нагадаємо, що завгодно, лише б не працювати: Тищенко знайшов собі нову розвагу в Раді.

Раніше Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною.

Нагадаємо, Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємниць на мітингу. Також "Слуга народу" Тищенко розповів про надувний ляльці і порівняв Україну з насосом на питання про "формулі Штайнмайера".

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