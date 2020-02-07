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Судебная власть 2020-02-07T14:30:03+02:00
Українські Новини
США отказались выдать визу Шокину

США отказались выдать визу Шокину

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Виза в США, Джо Байден, Виктор Шокин
Виктор Шокин Фото:ZN.ua
Виктор Шокин Фото:ZN.ua

Посольство США в Украине отказалось продлить визу бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Мне не дали визу в США... Йованович (экс-посол США в Украине) не дала", - сказал Шокин.

Экс-генпрокурор сообщил, что в январе 2019 года он обратился в посольство с просьбой выдать визу, поскольку срок действия его предыдущей визы закончился.

"Все документы были: был вызов дочери, было указано, что я там буду жить у нее дома. Я в США был трижды. Вопросов ко мне со стороны США не было никаких. Все нормально. Когда я пришел в Посольство США и подал свои документы, меня попросили подождать полчаса, а потом пригласили к окошку. Меня неожиданно спросили об операции, которую я когда-то делал в США", - сказал Шокин.

Экс-чиновник добавил, что осознавал, что ему не дадут визу в США, поскольку экс-вице-президент США Джо Байден якобы внес его как коррупционера в "черный список"  Государственного департамента США.

"Прошло полгода или больше, и я получаю конверт, в котором мой паспорт и документ, в котором уже отсутствовало требование предоставить справку об оплате моей операции и просто указывалось, что все якобы находится на административной проверке. Более того, в посольстве мне выдали документ со штампом даты не "9 января 2019 года", когда я был в посольстве, а "9 декабря 2019 года". Зачем это было сделано? Я думаю, что это было сделано умышленно, чтобы использовать при отказе в предоставлении мне визы в США", - отметил экс-генпрокурор.

Он уверен, что отказ выдать ему визу - исключительно политическое решение.

"Конечно (политическое решение). Потому что в своих показаниях Йованович сказала, что мне отказали из-за моей коррупции. Однако, как видите, нигде ни в каких документах слова не было сказано о коррупции. Нигде ничего не было. Если бы я был коррупционером, то сказали бы, что я сделал то-то и то-то", - заявил Шокин.

Он подчеркнул, что не обращался для решения вопроса визы к администрации Президента США Дональда Трампа.

Как сообщали Українськi Новини, Шокин рассматривает возможность подачи в американский суд иска в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена из-за оскорблений в свой адрес. Ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

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