У Гончарука нет контракта Коболева, по которому тот получает миллионные премии

Кабинет министров Украины не владеет информацией о финансовых начислениях руководству Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Соответствующий вывод можно сделать из ответа на информационный запрос Информационного агентства Українські Новини, направленного в Кабинет министров Украины.

В письме, полученном агентством отмечается, что "по информации Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью, Департамента по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Секретариата Кабинета министров, согласно уставу акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", утвержденного постановлением Кабинета министров от 06.03.2019 №226, коллегиальным исполнительным органом Компании, который осуществляет управление его текущей деятельностью, является правление. К компетенции правления относится распоряжение имуществом и средствами Компании с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и внутренними документами (положениями, регламентами и т.п.) Компании".

Основываясь на изложенном в Кабмине решили перенаправить соответствующий запрос ИА Українські Новини к НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщало агентство, высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности, проведеной независимым аудитором "Делойт енд Туш ЮСК".