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06 февраля 2020, четверг, 07:07 1065 Документ
Кабмин 2020-02-06T07:07:02+02:00
Українські Новини
У Гончарука нет контракта Коболева, по которому тот получает миллионные премии

У Гончарука нет контракта Коболева, по которому тот получает миллионные премии

Татьяна Зотова
Кабинет Министров Украины, Кабмин, НАК Нафтогаз Украины, Зарплаты, Нафтогаз, Информационный запрос, Зарплата
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua

Кабинет министров Украины не владеет информацией о финансовых начислениях руководству Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Соответствующий вывод можно сделать из ответа на информационный запрос Информационного агентства Українські  Новини, направленного в Кабинет министров Украины.

В письме, полученном агентством отмечается, что "по информации Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью, Департамента по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Секретариата Кабинета министров, согласно уставу акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", утвержденного постановлением Кабинета министров от 06.03.2019 №226, коллегиальным исполнительным органом Компании, который осуществляет управление его текущей деятельностью, является правление. К компетенции правления относится распоряжение имуществом и средствами Компании с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и внутренними документами (положениями, регламентами и т.п.) Компании".

Основываясь на изложенном в Кабмине решили перенаправить соответствующий запрос ИА Українські Новини к НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщало агентство, высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные  финансовой отчетности, проведеной независимым аудитором "Делойт енд Туш ЮСК".

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