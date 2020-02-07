В Минцифры показали первую статистику приложения "Дія"

В то время, как Президент Владимир Зеленский прогнозирует запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.

Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, успешно отражено 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч техпаспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, в январе Кабинет Министров запустил эксперимент по удостоверению личности пассажира при регистрации на внутренних авиарейсах и поездах с помощью электронного удостоверения водителя.

Ранее презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія" была перенесена из-за болезни Федорова.

Также в Украине запустили электронные техпаспорта и права.