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30 января 2020, четверг, 18:30 53
Кабмин 2020-01-30T18:30:03+02:00
Українські Новини
Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации: пресс-служба все отрицает

Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации: пресс-служба все отрицает

Анна Рудык
Тимофей Милованов, Реанимация, Кабмин, Михаил Федоров
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія" перенесена из-за болезни вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом Українські Новини сообщила пресс-служба министерства.

"Он находится на больничном", - сообщила руководитель отдела коммуникаций Анастасия Рымарчук.

В среду вечером министерство отменило заявленную на четверг, 30 января, на 11:00 публичную презентацию приложения.

Кроме этого, в четверг в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что Федоров находится в реанимации.

При этом в пресс-службе данную информацию не подтвердили.

"Неизвестно, почему Тимофей Милованов так решил", - отметила Рымарчук.

Как сообщали Українські Новини, глава Минцифры Федоров в декабре заработал больше премьера Гончарука.

Ранее Федоров похвастался достижениями Кабмина и оценил его работу на 10 баллов.

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