Президент Владимир Зеленский прогнозирует запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту. Об этом он сказал в ходе презентации мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифровое образование" в четверг, передают Українські Новини. "Мы не останавливаемся и до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам", - сказал он. По словам Президента, при помощи смартфона украинцы смогут удостоверять личность, путешествуя железной дорогой, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д. Также, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, со временем в приложении будет доступна опция электронного паспорта гражданина Украины для выезда заграницу. Как сообщали Українські Новини, в январе Кабинет Министров запустил эксперимент по удостоверению личности пассажира при регистрации на внутренних авиарейсах и поездах с помощью электронного удостоверения водителя. Ранее презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія" была перенесена из-за болезни Федорова.