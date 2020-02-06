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06 февраля 2020, четверг, 14:15 36
Президент 2020-02-06T14:15:38+02:00
Українські Новини
Зеленский прогнозирует запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту

Зеленский прогнозирует запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту

Надежда Комендантова
приложение
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский. Скриншот: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский прогнозирует запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту.

Об этом он сказал в ходе презентации мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифровое образование" в четверг, передают Українські Новини.

"Мы не останавливаемся и до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам", - сказал он.

По словам Президента, при помощи смартфона украинцы смогут удостоверять личность, путешествуя железной дорогой, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.

Также, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, со временем в приложении будет доступна опция электронного паспорта гражданина Украины для выезда заграницу.

Как сообщали Українські Новини, в январе Кабинет Министров запустил эксперимент по удостоверению личности пассажира при регистрации на внутренних авиарейсах и поездах с помощью электронного удостоверения водителя.

Ранее презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія" была перенесена из-за болезни Федорова.

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