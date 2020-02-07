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07 лютого 2020, пʼятниця, 09:09 14
Політика 2020-02-07T10:30:02+02:00
Українські Новини
В Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія"

В Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія"

Надежда Комендантова
Дія, Електронні документи, Мінцифри, Михайло Федоров
Додаток
Додаток "Дія". Скріншот: ТСН

В той час, як Президент Володимир Зеленський прогнозує запуск електронного паспорта громадянина України до березня, станом на 20:30 6 лютого у програмі "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів.

Про це повідомив в Facebook глава Минцифры Михайло Федоров.

За його словами, успішно відбито 165,9 тисяч водійських посвідчень і 133,6 тисяч техпаспортів.

"Сервіс віддаленого верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Кабінет Міністрів запустив експеримент засвідчує особу пасажира при реєстрації на внутрішніх авіарейсах і поїздах з допомогою електронного посвідчення водія.

Раніше презентація мобільного додатку "Дія" і національної онлайн-платформи "Дія" була перенесена через хворобу Федорова.

Також в Україні запустили електронні техпаспорта і права.

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В Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія"
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