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29 января 2020, среда, 14:24 15
Политика 2020-01-29T14:27:57+02:00
Українські Новини
Украинцы смогут регистрироваться на авиарейсы и поезда по е-удостоверению

Украинцы смогут регистрироваться на авиарейсы и поезда по е-удостоверению

Елизавета Кесельман
приложение
С помощью е-удостоверения можно будет зарегистрироваться на авиарейсы и поезда. Фото:vsim.ua
С помощью е-удостоверения можно будет зарегистрироваться на авиарейсы и поезда. Фото:vsim.ua

Электронные удостоверения водителя в целях эксперимента ввели в обиход. Теперь украинцы смогут благодаря е-удостоверению регистрироваться на авиарейсы и поезда. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверением водителя в мобильном приложении "Дія"вместо паспорта!", - говорится в сообщении.

Скриншот: telegram/PMHoncharukСкриншот: telegram/PMHoncharuk

Ранее Министерство внутренних дел объявило о том, что до конца февраля украинцы смогут носить с собой в смартфоне "мобильный паспорт" в приложении "Дія".

Также в декабре водители начали тестировать новые электронные водительские права и в приложении "Дія" стала доступна функция оплаты штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон.

Также с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

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