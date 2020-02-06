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06 февраля 2020, четверг, 23:23 917
Верховная Рада и партии 2020-02-06T23:32:49+02:00
Українські Новини
Охрана Разумкова изменила правила после скандала с "пленками Гончарука"

Охрана Разумкова изменила правила после скандала с "пленками Гончарука"

Ярина Вацяк
Охрана, Прослушка, Алексей Гончарук, прослушка Гончарука, Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Охрана председателя Верховной Рады изменила правила после скандала с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.

По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Ранее в сети появились записи совещания об экономической ситуации в стране с участием премьер-министра Алексея Гончарука. После этого президент Владимир Зеленский дал две недели силовым органам на расследование этого инцидента.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту его прослушивания на совещании с представителями Национального банка.

 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников.

 

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