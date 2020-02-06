Охорона Разумкова змінила правила після скандалу з "плівками Гончарука"

Охорона голови Верховної Ради змінила правила після скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це розповів у коментарі "Радіо Свобода" голова парламенту Дмитро Разумков. "Охорона трохи змінила правила. Просять все ж здавати телефони при вході (у кабінет голови Верховної Ради - ред.). Раніше всі бажаючі заходили з телефонами", - сказав Разумков. За його словами, прослуховування він не боїться і намагається довіряти охорону. Раніше в мережі з'явилися записи наради про економічної ситуації в країні за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього президент Володимир Зеленський дав два тижні силовим органам для розслідування цього інциденту. Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України засекретила інформацію з кримінального провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку. 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці. Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.