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06 лютого 2020, четвер, 23:23 4
Верховна Рада і партії 2020-02-06T23:46:11+02:00
Українські Новини
Охорона Разумкова змінила правила після скандалу з "плівками Гончарука"

Охорона Разумкова змінила правила після скандалу з "плівками Гончарука"

Ярина Вацяк
Рада, Прослуховування, Олексій Гончарук, прослуховування Гончарука, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Охорона голови Верховної Ради змінила правила після скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це розповів у коментарі "Радіо Свобода" голова парламенту Дмитро Разумков.

"Охорона трохи змінила правила. Просять все ж здавати телефони при вході (у кабінет голови Верховної Ради - ред.). Раніше всі бажаючі заходили з телефонами", - сказав Разумков.

За його словами, прослуховування він не боїться і намагається довіряти охорону.

Раніше в мережі з'явилися записи наради про економічної ситуації в країні за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього президент Володимир Зеленський дав два тижні силовим органам для розслідування цього інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України засекретила інформацію з кримінального провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку.

15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.

 

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