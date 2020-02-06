В Херсоне из-за ухудшения погоды временно запретили движение грузовиков

Сегодня, 6 февраля, с 16:00 запрещено движение грузовых автомобилей на дорогах Херсона общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, сообщается, что движение грузовиков запретили в связи с ухудшением погодных условий.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - говорится в сообщении.

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