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06 февраля 2020, четверг, 21:06 72
Общество 2020-02-06T21:06:26+02:00
Українські Новини
В Херсоне из-за ухудшения погоды временно запретили движение грузовиков

В Херсоне из-за ухудшения погоды временно запретили движение грузовиков

Анна Рудык
Ухудшение погоды, Сложные погодные условия, Запрет въезда, грузовики
Снегопад. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Снегопад. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Сегодня, 6 февраля, с 16:00 запрещено движение грузовых автомобилей на дорогах Херсона общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, сообщается, что движение грузовиков запретили в связи с ухудшением погодных условий.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

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Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зима.

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