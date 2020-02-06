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06 февраля 2020, четверг, 20:53 113
Общество 2020-02-06T20:55:08+02:00
Українські Новини
В Одессе цена на холодную воду резко выросла более чем на 22%

В Одессе цена на холодную воду резко выросла более чем на 22%

Таня Войтюк
тариф на воду, холодная вода, Вода, НКРЭКУ, Одесса
Тариф на холодную воду вырастет
Тариф на холодную воду вырастет

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение как в Киевев, так и для компании "Инфоксводоканал" (Одесса) на 22,4% или на 2,65 гривен/куб. м до 14,47 гривен/куб. м (с НДС).

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала", передают Українські Новини.

Также был повышен на 13,4% или на 1,45 гривны/куб. м до 12,25 гривен/куб. м тариф на водоотвод.

Общий тариф централизованного водоснабжения и водоотведения был повышен на 18,1% или на 4,1 гривны до 26,72 гривны (с НДС).

Тариф действует для всех категорий потребителей.

Общество с ограниченной ответственностью "Инфоксводоканал" обеспечивает водопроводной водой всех жителей города.

В Одессе проживает 1,01 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, украинцам снизят тарифы на отопление.

Тем временем коммуналка в 2020 будет по новым ценам. Также в 2020 году поднимут пенсионный возраст, который будет предусматривать определенное количество трудового стажа для выхода на пенсию.

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