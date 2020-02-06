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06 февраля 2020, четверг, 19:34 91
Внешняя политика 2020-02-06T20:05:37+02:00
Українські Новини
Домой могут вернуться еще 100 пленных, - Пристайко

Домой могут вернуться еще 100 пленных, - Пристайко

Ярина Вацяк
МИД, Украино-российские отношения, Вадим Пристайко , обмен пленными
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

После того, как Украина передала России новый список на обмен удерживаемых лиц, министр иностранных дел Вадим Пристайко прогнозирует возвращение 100 граждан в Украину в результате обмена пленными с Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" в ближайшее время.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, передают Українські Новини.

"Я все-таки надеюсь, что это обмен в общих цифрах около 100 человек, когда нам удастся договориться окончательно", - сказал он.

Пристайко также отметил, что это очень сложный и деликатный процесс, поэтому он не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить ожидающим пленных семьям.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря 2019 в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан

В январе Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

Также Українські Новини писали о том, сколько украинских политзаключенных остается в РФ

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