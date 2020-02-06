Среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии нет украинцев

На борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали 10 случаев заражения китайским коронавирусом, и где находятся 25 граждан Украины, зараженных украинцев нет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. Получены результаты тестирования 31 образца, 10 из которых оказались положительными на коронавирус 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет.

Также отмечается, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, круизный лайнер Diamond Princess отправили на карантин с 4 февраля.

Также 5 февраля в Гонконге из-за подозрений на заражение китайским коронавирусом на карантин отправили круизный лайнер World Dreamс почти двумя тысячами человек.