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06 февраля 2020, четверг, 14:47 18
Силовые структуры 2020-02-06T14:48:34+02:00
Українські Новини
В Государственном космическом агентстве проходит обыск

В Государственном космическом агентстве проходит обыск

Валерия Драгомирова
Государственное космическое агентство, Обыски, ГКА, завод Арсенал
Государственное космическое агентство. Фото: Facebook/@DKAUkraine
Государственное космическое агентство. Фото: Facebook/@DKAUkraine

На территории Государственного космического агентства (ГКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Об этом сообщает ГКА.

Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.


"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" и изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1". 

Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Ранее СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

 

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