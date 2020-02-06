В Государственном космическом агентстве проходит обыск

На территории Государственного космического агентства (ГКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Об этом сообщает ГКА. Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году."На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" и изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1". Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.Ранее СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче".