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06 февраля 2020, четверг, 14:02 44 Инфографика
Общество 2020-02-06T14:45:28+02:00
Українські Новини
В рейтинге самых дорогих стран для проживания Украина оказалась между Руандой и Аргентиной

В рейтинге самых дорогих стран для проживания Украина оказалась между Руандой и Аргентиной

Елена Новикова
Исследование, цены на жилье, Цены на продукты, аренда жилья, Рейтинг, рейтинг стран
Норвегия. Фото: pixabay
Норвегия. Фото: pixabay

В то время, как Украина заняла 44-е место из 67 в рейтинге самых технологически развитых стран, в рейтинге самых дорогих для проживания стран Украина находится на 107 строчке из 132. Исследование провело издание Ceoworld Magazine.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались 5 показателей: стоимость покупки жилья, стоимость аренды жилья, цены на продукты, средний чек в ресторане и покупательская способность населения.

В первую десятку вошли такие страны: Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур, Южная Корея.

Первая десятка рейтинга. Скриншот: Ceoworld MagazineПервая десятка рейтинга. Скриншот: Ceoworld Magazine

Чуть выше Украины оказались Руанда, Молдова, Марокко, Боливия, Турция и Беларусь, а ниже — Аргентина, Армения, Бангладеш, Замбия, Шри-Ланка, Македония.

Украина заняла 107 место в рейтинге. Скриншот: Ceoworld MagazineУкраина заняла 107 место в рейтинге. Скриншот: Ceoworld Magazine

А самой дешевой страной для жизни признали Пакистан.

Как сообщали Українські Новини, Украина по-прежнему находится во второй части рейтинга с высоким уровнем коррупции.

Также Украина заняла второе место в рейтинге самого дешевого интернета в мире, а в рейтинге готовности к возможным эпидемиям нашу страну оценили всего на 38 баллов из 100.

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