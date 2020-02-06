В рейтинге самых дорогих стран для проживания Украина оказалась между Руандой и Аргентиной

В то время, как Украина заняла 44-е место из 67 в рейтинге самых технологически развитых стран, в рейтинге самых дорогих для проживания стран Украина находится на 107 строчке из 132. Исследование провело издание Ceoworld Magazine.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались 5 показателей: стоимость покупки жилья, стоимость аренды жилья, цены на продукты, средний чек в ресторане и покупательская способность населения.

В первую десятку вошли такие страны: Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур, Южная Корея.

Первая десятка рейтинга. Скриншот: Ceoworld Magazine

Чуть выше Украины оказались Руанда, Молдова, Марокко, Боливия, Турция и Беларусь, а ниже — Аргентина, Армения, Бангладеш, Замбия, Шри-Ланка, Македония.

Украина заняла 107 место в рейтинге. Скриншот: Ceoworld Magazine

А самой дешевой страной для жизни признали Пакистан.

Как сообщали Українські Новини, Украина по-прежнему находится во второй части рейтинга с высоким уровнем коррупции.

Также Украина заняла второе место в рейтинге самого дешевого интернета в мире, а в рейтинге готовности к возможным эпидемиям нашу страну оценили всего на 38 баллов из 100.