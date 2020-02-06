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06 февраля 2020, четверг, 10:53 16
Экономика 2020-02-06T10:54:52+02:00
Українські Новини
Рубль упал в цене: курс российской валюты в четверг

Рубль упал в цене: курс российской валюты в четверг

Валерия Драгомирова
Обменники, Киевские обменники, Курс, Рубль
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 1 копейку и составляет 4 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 6 февраля:

  10 российских рублей    
  Покупка Продажа        
Средний 3,48 4,00        
Максимальный 3,89 5,00        
Минимальный 2,30 3,89        

 

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Во вторник рубль упал в цене после стремительного роста. 

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,67 UAH/USD. 

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,92% с 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.

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