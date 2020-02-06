Рубль упал в цене: курс российской валюты в четверг

В четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.



Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 1 копейку и составляет 4 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 6 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 4,00 Максимальный 3,89 5,00 Минимальный 2,30 3,89

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.



Во вторник рубль упал в цене после стремительного роста.



Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,92% с 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.