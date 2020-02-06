подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 10:41 2038
Президент 2020-02-06T10:41:32+02:00
Українські Новини
"Мое счастье — это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с Днем рождения

"Мое счастье — это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с Днем рождения

Надежда Комендантова
Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Президент Украины, День рождения, Поздравления
Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskiy95

В четверг, 6 февраля, Елена Зеленская, страницу которой в Facebook ранее засыпали гневными комментариями, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 42 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравил первую леди в соцсетях и прикрепил к посту Зеленский романтичное фото пары. 

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Поэтому мое счастье — это ты.

С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди — долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщали Українські Новини, Зеленская присутствовала на 1-м заседании обновленного совета "Мыстецького арсенала".

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман, первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей.

Больше новостей о: Елена Зеленская Владимир Зеленский Президент Украины День рождения Поздравления

Сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли
Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления
Новости
Скриншот: twitter.com/PMBreakingNews
В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены 11:05
Миллионы украинцев останутся без адвокатской защиты в случае принятия рынка земли и отмены адвокатской монополии, - НААУ 11:00
В 1 квартале потребители с автономным отоплением Винницкой области оплатят за доставку газа меньше 10:54 Пресс-релиз
Рубль упал в цене: курс российской валюты в четверг 10:53
"Мое счастье — это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с Днем рождения 10:41
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, три вида премий, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok