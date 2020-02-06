"Мое счастье — это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с Днем рождения

В четверг, 6 февраля, Елена Зеленская, страницу которой в Facebook ранее засыпали гневными комментариями, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 42 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравил первую леди в соцсетях и прикрепил к посту Зеленский романтичное фото пары.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Поэтому мое счастье — это ты.

С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди — долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщали Українські Новини, Зеленская присутствовала на 1-м заседании обновленного совета "Мыстецького арсенала".

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман, первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей.