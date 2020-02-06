Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, три вида премий, бонусы и деньги на оздоровление

Оклад председателя компании Андрея Коболева составлял 1,041 млн гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Условиями контракта установлен размер должностного оклада – 1,041 млн гривен.

Также в контракте закреплена выплата ежемесячной премии на условиях и в размере согласно коллективному договору компании.

Также руководителю НАКа начисляются и выплачиваются обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, установлены трудовым законодательством.

"Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены какие-либо и все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу Руководителя согласно условиям Коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат", – говорится в условиях контракта.

Условия оплаты труда Коболева

Условия оплаты труда Коболева

Также Коболеву вместе с ежегодным отпуском одним раз в год выплачивается материальная помощь на оздоровление согласно коллективному договору.

Согласно условиям контракта коллективный договор заключается самим руководителем от имени собственника с одним или нескольким профсоюзами или другими представляющими трудовой коллектив органами.

Контракт Коболева:

Напомним, подписанный в 2016 году контракт действовал до 23 марта 2019 года, а затем был продлен Кабмином Владимира Гройсмана на год.

Кабмин указывал, что уровень вознаграждения предправления будет составлять 50% месячного оклада, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, при этом возможна выплата премии по истечении действия контракта, которая учтена в финансовом плане компании.

Контракт с опубликованными условиями действовал в 2018 году, когда Коболев получил премии в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Айварас Абромавичус был уволен с должности министра экономики 14 апреля 2016 года, на следующий день после подписания приказа с условиями контракта.