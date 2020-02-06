Золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення

Оклад голови компанії Андрія Коболєва становив 1,041 млн гривень, а виплата щомісячних премій та інших винагород повинні виплачуватися згідно з колективним договіром, говориться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом №681 від 13 квітня 2016 року.

За умовами контракту встановлений розмір посадового окладу – 1,041 млн гривень.

Також у контракті закріплена виплата щомісячної премії на умовах і в розмірі згідно з колективним договіром компанії.

Також керівнику НАК нараховуються і виплачуються обов'язкові гарантійні і компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством.

"Сторони підтверджують, що суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені будь-які та всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди і так далі), які підлягають сплаті на користь Керівника згідно з умовами Колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат", – зазначено в умовах контракту.

Умови оплати праці Коболєва

Умови оплати праці Коболєва

Також Коболєва разом із щорічною відпусткою одним разом на рік виплачується матеріальна допомога на оздоровлення згідно з колективним договіром.

Коболєву за контрактом надається відпустка в 31 день, кожен рік. Тобто з 12 місяців року він може працювати тільки 11 місяців.

Згідно з умовами контракту колективний договір укладається самим керівником від імені власника з одним або кількома профспілками або іншими представляючими трудовий колектив органами.

Контракт Коболєва:

Нагадаємо, підписаний в 2016 році контракт діяв до 23 березня 2019 року, а потім був продовжений Кабміном Володимира Гройсмана на рік.

Кабмін вказував, що рівень винагороди голова правління буде становити 50% місячного окладу, без виплати щомісячних і квартальних премій, при цьому можлива виплата премії після закінчення дії контракту, яка врахована у фінансовому плані компанії.

Контракт з опублікованими умовами діяв в 2018 році, коли Коболєв отримав премії в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Айварас Абромавічус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.