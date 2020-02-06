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06 лютого 2020, четвер, 09:45 4
Кабмін 2020-02-06T11:30:02+02:00
Українські Новини
Золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші

Золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення

Илья Мережко
Нафтогаз, високі зарплати, Андрій Коболєв, зарплатня кабміну
Андрій Коболєв. Фото: Кабмін
Андрій Коболєв. Фото: Кабмін

Оклад голови компанії Андрія Коболєва становив 1,041 млн гривень, а виплата щомісячних премій та інших винагород повинні виплачуватися згідно з колективним договіром, говориться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом №681 від 13 квітня 2016 року.

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За умовами контракту встановлений розмір посадового окладу – 1,041 млн гривень.

Також у контракті закріплена виплата щомісячної премії на умовах і в розмірі згідно з колективним договіром компанії.

Також керівнику НАК нараховуються і виплачуються обов'язкові гарантійні і компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством.

"Сторони підтверджують, що суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені будь-які та всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди і так далі), які підлягають сплаті на користь Керівника згідно з умовами Колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат", – зазначено в умовах контракту.

Умови оплати праці КоболєваУмови оплати праці Коболєва

Умови оплати праці КоболєваУмови оплати праці Коболєва

Також Коболєва разом із щорічною відпусткою одним разом на рік виплачується матеріальна допомога на оздоровлення згідно з колективним договіром.

Коболєву за контрактом надається відпустка в 31 день, кожен рік. Тобто з 12 місяців року він може працювати тільки 11 місяців.

Згідно з умовами контракту колективний договір укладається самим керівником від імені власника з одним або кількома профспілками або іншими представляючими трудовий колектив органами.

Контракт Коболєва:

Нагадаємо, підписаний в 2016 році контракт діяв до 23 березня 2019 року, а потім був продовжений Кабміном Володимира Гройсмана на рік.

Кабмін вказував, що рівень винагороди голова правління буде становити 50% місячного окладу, без виплати щомісячних і квартальних премій, при цьому можлива виплата премії після закінчення дії контракту, яка врахована у фінансовому плані компанії.

Контракт з опублікованими умовами діяв в 2018 році, коли Коболєв отримав премії в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Айварас Абромавічус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.

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