Золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення

Оклад голови компанії Андрія Коболєва становив 1,041 млн гривень, а виплата щомісячних премій та інших винагород повинні виплачуватися згідно з колективним договіром, говориться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом №681 від 13 квітня 2016 року. Читайте також: Коболєв засекретив свою зарплату в "Нафтогазі" За умовами контракту встановлений розмір посадового окладу – 1,041 млн гривень. Також у контракті закріплена виплата щомісячної премії на умовах і в розмірі згідно з колективним договіром компанії. Також керівнику НАК нараховуються і виплачуються обов'язкові гарантійні і компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством. "Сторони підтверджують, що суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені будь-які та всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди і так далі), які підлягають сплаті на користь Керівника згідно з умовами Колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат", – зазначено в умовах контракту. Умови оплати праці Коболєва Умови оплати праці Коболєва Також Коболєва разом із щорічною відпусткою одним разом на рік виплачується матеріальна допомога на оздоровлення згідно з колективним договіром. Коболєву за контрактом надається відпустка в 31 день, кожен рік. Тобто з 12 місяців року він може працювати тільки 11 місяців. Згідно з умовами контракту колективний договір укладається самим керівником від імені власника з одним або кількома профспілками або іншими представляючими трудовий колектив органами. Контракт Коболєва: Нагадаємо, підписаний в 2016 році контракт діяв до 23 березня 2019 року, а потім був продовжений Кабміном Володимира Гройсмана на рік. Кабмін вказував, що рівень винагороди голова правління буде становити 50% місячного окладу, без виплати щомісячних і квартальних премій, при цьому можлива виплата премії після закінчення дії контракту, яка врахована у фінансовому плані компанії. Контракт з опублікованими умовами діяв в 2018 році, коли Коболєв отримав премії в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень). Айварас Абромавічус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.