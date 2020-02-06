По опросу "Социса" Зеленский сможет сформировать большинство в Раде и при пропорциональной системе и сокращенным до 300 количеством нардепов

По опросу "Социса" Зеленский сможет сформировать большинство в Раде и при пропорциональной системе и сокращенн

По результатам исследования, проведенного 20-27 января 2020 года Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", только 4 политические силы преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, все они представлены в парламенте текущего созыва.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные информационным агентством "Интерфакс-Украина".

Напомним, 4 февраля 2020 года Рада приняла в 1-м чтении законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно сокращения конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введения пропорциональной избирательной системы.

Учитывая перспективу внесения вышеупомянутых изменений в Конституцию, в частности отмену мажоритарной избирательной системы, при сохранении 5-процентного проходного электорального барьера можно предположить, что Президент Владимир Зеленский и политическая партия "Слуга народа" смогут сформировать парламентское "монобольшинство" и при только пропорциональной избирательной системе и сокращении количества народных депутатов до 300.

Опираясь на данные исследования "Социса" можно спрогнозировать состав нового парламента, если бы выборы Верховной Рады состоялись в ближайшее воскресенье.

А именно, партия "Слуга народа" с рейтингом 47,9% сможет провети в парламент 144 депутата, а при перераспределении голосов, отданных за партии, не преодолевшие электоральный барьер, еще - 31 депутат. Всего получается 175 парламентариев при минимальном количестве для формирования большинства - 151 народный депутат.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) с рейтингом 14,4% - 43 депутата, а при перераспределении голосов - еще 10. Всего - 53 нардепа.

Партия "Европейская солидарность" с рейтингом 12% - 36 депутатов, при перераспределении голосов - еще 8. Всего - 44 избранника.

Партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина" с рейтингом 8% - 24 нардепа, при перераспределении голосов - еще 4. Всего 28 депутатов.

Исходя из результатов опроса "Социса", остальные партии на парламентских выборах в Раду не проходят.

Соответственно это означает, что при неизменном проходном барьере и подобных рейтингах популярности нардепы от "Слуги народа" фактически составят 58% от конституционного состава Рады, ОПЗЖ - 17%, "Евросолидарности" - 15% и "Батьківщини" - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля 2020 года Рада проголосовала в 1-м чтении за сокращение количества депутатов с 450 до 300 и и введение пропорциональной избирательной системы.

17 декабря 2019 года Конституционный Суд признал конституционным законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с замечаниями.

3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1017.

30 августа 2019 года Президент Зеленский предложил Раде сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.