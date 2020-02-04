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04 февраля 2020, вторник, 13:15 619
Верховная Рада и партии 2020-02-04T13:25:46+02:00
Українські Новини
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении

Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении

Анна Рудык
Депутаты Рады, Конституция Украины, Верховная Рада, сокращение Рады
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада намерена сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.

За принятие в 1-м чтении законопроекта №1017 о внесении соответствующих изменений в Конституцию проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.

В нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов парламента.

После получения положительного заключения Конституционного Суда изменения в Конституцию принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 17 июля 2020 года, а следующая откроется 1 сентября 2020 года.

Документ вступит в силу в день его опубликования.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Как сообщали Українськi Новини, КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.

Ранее, в июне 2019 года, петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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