Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении

Верховная Рада намерена сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему. За принятие в 1-м чтении законопроекта №1017 о внесении соответствующих изменений в Конституцию проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Законопроект предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком. В нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов парламента. После получения положительного заключения Конституционного Суда изменения в Конституцию принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом. Нынешняя парламентская сессия продлится до 17 июля 2020 года, а следующая откроется 1 сентября 2020 года. Документ вступит в силу в день его опубликования. Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему. Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции. Как сообщали Українськi Новини, КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями. Ранее, в июне 2019 года, петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.