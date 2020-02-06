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06 лютого 2020, четвер, 06:48 10 Інфографіка
Верховна Рада і партії 2020-02-06T06:48:01+02:00
Українські Новини
Згідно опитування "Соцису" Зеленський зможе сформувати більшість у Раді і за пропорційної системи, і при скоро

Згідно опитування "Соцису" Зеленський зможе сформувати більшість у Раді і за пропорційної системи, і при скороченій до 300 кількості нардепів

Павло Твердохліб
Володимир Зеленський, Слуга народу, Верховна Рада України, Социс, Соцдослідження
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

За результатами дослідження, що було проведене 20-27 січня 2020 року Центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", лише 4 політичні сили подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, усі вони представлені в парламенті поточного скликання.

Про це свідчать дані опитування, які опублікувало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 4 лютого 2020 року Рада прийняла в 1-му читанні законопроект №1017 про внесення змін до Конституції України щодо зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи.

Враховуючи перспективу внесення вищезазначених змін до Конституції, зокрема скасування мажоритарної виборчої системи, при збереженні 5-відсоткового прохідного електорального бар'єру можна припустити, що Президент Володимир Зеленський і політична партія "Слуга народу" зможуть сформувати парламентську "монобольшінство" і за лише пропорційної виборчої системи, і при скороченні кількості народних депутатів до 300.

Спираючись на дані дослідження "Соцісу" можна спрогнозувати склад нового парламенту, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю.

А саме, партія "Слуга народу" з рейтингом 47,9% зможе провети до парламенту 144 депутата, а при перерозподілі голосів, які були віддані за партії, що не подолали електоральний бар'єр, ще - 31 депутат. Всього виходить 175 парламентаріїв при мінімальній кількості для формування більшості - 151 народний депутат.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) з рейтингом 14,4% - 43 депутата, а при перерозподілі голосів - ще 10. Всього - 53 нардепа.

Партія "Європейська солідарність" з рейтингом 12% - 36 депутатів, при перерозподілі голосів - ще 8. Всього - 44 обранця.

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" з рейтингом 8% - 24 нардепа, при перерозподілі голосів - ще 4. Всього 28 депутатів.

Виходячи з результатів опитування "Соцісу", інші партії на парламентських виборах до Ради не проходять.

Відповідно це означає, що при незмінному прохідному бар'єрі та подібних рейтингах популярності нардепи від "Слуги народу" фактично становитимуть 58% від конституційного складу Ради, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарності" - 15% та "Батьківщини" - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого 2020 року Рада проголосувала у 1-му читанні за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 та введення пропорційної виборчої системи.

17 грудня 2019 року Конституційний Суд визнав конституційним законопроект №1017 про скорочення конституційного складу парламенту (із зауваженнями).

3 вересня Рада попросила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1017.

30 серпня 2019 року Президент Зеленський запропонував Раді скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему.

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