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03 февраля 2020, понедельник, 12:12 55
Верховная Рада и партии 2020-02-03T12:25:44+02:00
Українські Новини
Завтра Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов

Завтра Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов

Ярина Вацяк
Парламент, Депутаты, Повестка дня, Верховная Рада, Количество депутатов
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы в 1-м чтении 4 февраля, а также 5 февраля начнет рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента, передают Українськi Новини.

"На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он.

Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект планируется рассмотреть 4 февраля.

Разумков отметил, что Рада разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов.

Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2019 года петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Также КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.

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