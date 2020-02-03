Завтра Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы в 1-м чтении 4 февраля, а также 5 февраля начнет рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента, передают Українськi Новини.

"На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он.

Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект планируется рассмотреть 4 февраля.

Разумков отметил, что Рада разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов.

Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2019 года петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Также КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.