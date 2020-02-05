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05 февраля 2020, среда, 15:44 25
Общество 2020-02-05T15:46:01+02:00
Українські Новини
В мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений и 493 смертей от коронавируса, - МОЗ

В мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений и 493 смертей от коронавируса, - МОЗ

Елизавета Кесельман
Уоронавирус, Китай, Эпидемия коронавируса, Количество заболевших коронавирусом
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

Министерство здравоохранения обнародовало новые данные о количестве смертей и заражений смертельным китайским коронавирусом во всем мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 5 февраля по всему миру в 23 странах  зафиксировано 24, 5 тысяч заражений,  и 493 смертельных случаев.

В то же время, пресс-служба Минздрава Китая отмечает, что количество заражений в Китае составляет 24 363 случая, за границей – 182, количество смертей в Китае – 491, за границей – 1, передают международные СМИ.

Скриншот:cgtn.comСкриншот:cgtn.com

Кроме того, эксперты и врачи предупредили о повторном риске заболевания коронавирусом для выздоровевших.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины.

Также отмечается, что по оценкам ВОЗ риски распространения коронавируса в Китае остаются очень высокими, а на региональном и глобальном уровнях - высокими.

Как сообщали Українські Новини, власти Китая продолжают изолировать крупные города из-за коронавируса. 

Также в Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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