підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 17:07 15
Медицина 2020-02-05T17:11:24+02:00
Українські Новини
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, — МОЗ

Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, — МОЗ

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, МОЗ, Тест-система, ВООЗ
В Україну прийшли тест-системи для визначення коронавіруса. Фото: freepick
В Україну прийшли тест-системи для визначення коронавіруса. Фото: freepick

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Реагенти у складі тест-системи дадуть можливість проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що в подальшому планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та закупівлі за кошти державного бюджету.

Також у МОЗ в середу, 5 лютого, відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я і зустріч з виробниками хірургічних масок і їх постачальниками, де було сказано про дефіцит масок в аптечних мережах за умови їх наявності на складах постачальників.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оприлюднило нові дані про кількість смертей та заражень. Станом на 5 лютого в світі зафіксували 24, 5 тис. заражень.

Тим часом влада Китаю продовжують ізолювати великі міста через коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї МОЗ Тест-система ВООЗ

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
У січні міжнародні резерви досягли найвищого рівня з 2012 року 18:25
Павличенко не виключає маніпуляцій в Раді при розгляді ринку землі, праці та адвокатської монополії 18:00
Грип. Фото: Pxabay.
Від ускладнень після грипу померли 15 українців 17:53 Інфографіка
Нардеп Кива збирається судитися з Рябошапкою через бійку в ресторані 17:49
Після евакуації з Китаю українців помістять на карантин 17:28
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
більше новин
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok