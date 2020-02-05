Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, — МОЗ

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Реагенти у складі тест-системи дадуть можливість проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що в подальшому планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та закупівлі за кошти державного бюджету.

Також у МОЗ в середу, 5 лютого, відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я і зустріч з виробниками хірургічних масок і їх постачальниками, де було сказано про дефіцит масок в аптечних мережах за умови їх наявності на складах постачальників.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оприлюднило нові дані про кількість смертей та заражень. Станом на 5 лютого в світі зафіксували 24, 5 тис. заражень.

Тим часом влада Китаю продовжують ізолювати великі міста через коронавірус.