За звільнення Ситника з НАБУ зібрано 140 підписів, — депутат

Крім того, що Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Артема Ситника, за його звільнення проголосувало 140 чоловік.

Про це повідомив депутат Олександр Дубінський на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Нагадаємо, справу проти Ситника відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу за заявою депутата Верховної Ради Олександра Дубинського ("Слуга народу").

Депутат написав, що на користь звільнення Ситника було зібрано 140 підписів.

"Підписи за звільнення корупціонера Ситника з посади голови Незалежного антикорупційного бюро. Зараз більше 140 підписів", - пише Дубінський.

Пост Дубинського у Facebook

Як повідомляли Українські Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за грудень 2019 року склала 170 176 гривень.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.