Оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без референдума, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без проведения предварительного всеукраинского референдума по данному вопросу.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко подчеркнул, что позиция фракции ОПЗЖ не изменилась: земельный вопрос должен решить только украинский народ. Поэтому принятие закона о продаже земли может произойти после проведения Всеукраинского референдума - и фракция будет на этом настаивать.

"Парламентское большинство в конце признало, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" является наиболее принципиальным оппонентом в вопросе принятия нового земельного законодательства. Мы подали к документу 3,5 тыс. поправок и будем бороться за каждое наше предложение во время дискуссий в рабочей группе со "слугами народа". Мы видим следующую последовательность действий: в законопроекте должны быть учтены все важные для земельного вопроса правки, суть закона нужно объяснить людям, затем вынести его на референдум. Если народ скажет "да" - тогда можно его принимать в парламенте. Все остальное - это манипуляции от "слуг народа", которые выполняют задачи международных финансовых спекулянтов. Другой позиции у нас не будет", – подчеркнул политик.

Бойко добавил, что ОПЗЖ уже защитила украинскую землю и сорвала план власти по ее распродажи с 1 января 2020 года.