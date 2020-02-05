підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 16:13 5
Верховна Рада і партії 2020-02-05T16:18:24+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" готова поставити віце-прем'єром представника ОПЗЖ заради ринку землі, - ЗМІ

"Слуга народу" готова поставити віце-прем'єром представника ОПЗЖ заради ринку землі, - ЗМІ

Елизавета Кесельман
Верховна Рада, ОПЗЖ, Партія
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

В питанні самого обговорюваного законопроекту про ринок землі, який мають намір підняти у Верховній Раді в ніч на 6 лютого, також обговорюють призначення віце-прем'єром представника від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Про це в партії "Слуга народу" розповіли журналістам LB.ua.

Наголошується, що джерела підтвердили інформацію, що "для результативного голосування за закон ведуться переговори з фракцією ОПЗЖ для зняття їх поправок. Обговорюється питання призначення від ОПЗЖ одного з віце-прем'єрів".

Крім того, Президент Володимир Зеленський приїде до Верховної Ради для проведення консультацій з фракцією "Слуга народу" щодо законопроекту про ринок землі.

"Завтра, в четвер, перед розглядом у другому читанні законопроекту про ринок землі, в Раду приїде Президент", – заявили в партії.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Також співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що опозиція не допустить ухвалення закону про ринок землі без проведення попереднього всеукраїнського референдуму з даного питання.

Більше новин про: Верховна Рада ОПЗЖ Партія "Слуга народу" Ринок землі

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
Двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманому через коронавірус, - ЗМІ 16:43
САП оскаржила відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна 16:33
47,9% опитаних "Соцісом" підтримали б "Слугу народу" на виборах Ради 16:20
Депутат "Слуги народу" запропонувала не платити пенсію людям з "неправильними політичними поглядами" 16:19
"Слуга народу" готова поставити віце-прем'єром представника ОПЗЖ заради ринку землі, - ЗМІ 16:13
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok