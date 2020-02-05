"Слуга народу" готова поставити віце-прем'єром представника ОПЗЖ заради ринку землі, - ЗМІ

Наголошується, що джерела підтвердили інформацію, що "для результативного голосування за закон ведуться переговори з фракцією ОПЗЖ для зняття їх поправок. Обговорюється питання призначення від ОПЗЖ одного з віце-прем'єрів".

Крім того, Президент Володимир Зеленський приїде до Верховної Ради для проведення консультацій з фракцією "Слуга народу" щодо законопроекту про ринок землі.

"Завтра, в четвер, перед розглядом у другому читанні законопроекту про ринок землі, в Раду приїде Президент", – заявили в партії.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Також співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що опозиція не допустить ухвалення закону про ринок землі без проведення попереднього всеукраїнського референдуму з даного питання.